24 Канал FPV-дрон вдарив по уряду Бєлгородщини: постраждав один із керівників
31 березня, 13:29
Оновлено - 13:37, 31 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області 31 березня, внаслідок чого постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний.
  • Удар дрона підтвердив губернатор Бєлгородської області, на будівлі пошкоджено фасад та скління.

FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області просто посеред дня 31 березня. Постраждав начальник відділу адміністративно-господарської частини.

Удар підтвердив губернатор Бєлгородської області Гладков.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

Близько 12:00 російські моніторингові канали повідомляють про активність дронів у напрямку Бєлгорода. За кілька хвилин БпЛА помітили уже у центрі міста, де він й вдарив.

Згодом стало відомо, що приліт був по будівлі уряду Бєлгородської області.

Внаслідок удару постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний,
– заявив Гладков.

У нього осколкові поранення ніг, живота та руки. Його відправили до лікарні.

На будівлі пошкоджено фасад та скління. 

Раніше дрон намагався атакувати Гладкова

  • Росіяни 23 березня заявляли, що дрон нібито намагався ліквідувати губернатора Гладкова.

  • Він нібито потрапив під атаку БпЛА під час зустрічі з місцевими жителями у прикордонному селі Смородино.

  • Росгвардія "хвалилися", що успішно знищила безпілотник у повітрі. Постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту нібито не було.