FPV-дрон вдарив по уряду Бєлгородщини: постраждав один із керівників

FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області просто посеред дня 31 березня. Постраждав начальник відділу адміністративно-господарської частини.

Удар підтвердив губернатор Бєлгородської області Гладков.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

Близько 12:00 російські моніторингові канали повідомляють про активність дронів у напрямку Бєлгорода. За кілька хвилин БпЛА помітили уже у центрі міста, де він й вдарив.

Згодом стало відомо, що приліт був по будівлі уряду Бєлгородської області.

Внаслідок удару постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний,

– заявив Гладков.

У нього осколкові поранення ніг, живота та руки. Його відправили до лікарні.

На будівлі пошкоджено фасад та скління.

Раніше дрон намагався атакувати Гладкова