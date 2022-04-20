Франція готова надати Україні гарантії безпеки лише після закінчення війни, – Bloomberg

Франція готова надати гарантії безпеки, про які просить Україна. Проте це можливо тільки після завершення війни.

Про це розповів 19 квітня журналістам Bloomberg високопоставлений чиновник країни. Проте його ім'я не розголошують.

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Стали відомі деякі деталі

Інформацію про готовність підписати такий договір ЗМІ надав чиновник французького президентства. Він розповів, що гарантії передбачатимуть передусім доставлення військової техніки. Особливо це стосується моментів винекнення нової ескалації.

Також за словами цього посадовця обговорюється в Європі й залучення інших країн:

Німеччина;

Італія;

Туреччина.

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Ці 4 держави входять десятку найсильніших армій у Європі. За версією Business Insider , Франція на 2 місці цього рейтингу.

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