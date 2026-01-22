Франція затримала в Середземному морі підсанкційний танкер, що прямував з Росії, – Макрон
- Французькі ВМС затримали нафтовий танкер з Росії у Середземному морі, що підпадає під міжнародні санкції.
- Президент Емманюель Макрон зазначив, що судно ходило під фальшивим прапором, і вже розпочато судове розслідування.
Зранку в четвер, 22 січня, військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер, що прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
Що відомо про затримане судно?
Емманюель Макрон повідомив, що затриманий нафтовий танкер, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.
За словами президента, операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки кількох союзників Франції та відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.
Наразі вже було розпочато судове розслідування, а судно перенаправили.
Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресивної війни проти України,
– підсумував Макрон.
Інші затримання суден: коротко
Нещодавно Сполучені Штати затримали нафтовий танкер Sagitta, який належить до "тіньового флоту" Росії. За даними військового командування США, чергове перехоплення сталося у Карибському морі.
Також в італійському порту Бріндізі затримали судно під прапором острівної країни в Океанії, яке перевозило понад 33 тисячі тонн чорних металів із російського порту в Новоросійську.
На початку січня США провели операцію із затримання нафтового танкера Olina у Карибському басейні. Відомо, що вищезгадане судно вийшло з Китаю і належить тіньовому флоту Росії.