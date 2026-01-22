Франція затримала в Середземному морі підсанкційний танкер, що прямував з Росії, – Макрон

Зранку в четвер, 22 січня, військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер, що прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Читайте також Росія на межі колапсу: чи стане падіння цін на нафту вирішальним ударом для економіки

Що відомо про затримане судно?

Емманюель Макрон повідомив, що затриманий нафтовий танкер, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

За словами президента, операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки кількох союзників Франції та відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

Наразі вже було розпочато судове розслідування, а судно перенаправили.

Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресивної війни проти України,

– підсумував Макрон.

Інші затримання суден: коротко