У Франції затримали ймовірного катувальника з в'язниці "Ізоляція" у Донецьку

У Франції затримали уродженця Донецька, якого підозрюють у причетності до катувань у донецькій в’язниці "Ізоляція", що діяла під контролем силових структур так званої "ДНР". Йдеться про підземні приміщення колишнього заводу, де до окупації працював артпростір "Ізоляція".

Про арешт повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції, передає AFP.

Що відомо про затримання?

За даними слідства, чоловік проживає у Франції з 2021 року, а затримали його ще 7 квітня.

Підозрюваним є Євген Б., 1979 року народження. Йому закидають участь у тортурах, злочинах проти людяності та жорстокому поводженні з ув’язненими у період з 2016 по 2019 роки.

Слідство стверджує, що колишні бранці "Ізоляції" впізнали чоловіка як одного з помічників наглядачів. За їхніми свідченнями, він брав участь у побиттях та вибиванні показів із затриманих. Також його підозрюють у сексуальному насильстві над в’язнями та сприянні подібним злочинам з боку інших осіб.

Після затримання французький суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводять у співпраці з українськими правоохоронцями та правозахисними організаціями. У французькій прокуратурі наголосили, що справа свідчить про систематичне застосування катувань і нелюдського поводження в "Ізоляції".

