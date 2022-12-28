У Франції затримали українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго

Костянтина Жеваго затримали у Куршавелі – елітному курорті у Французьких Альпах. Наразі готують документи для екстрадиції українського бізнесмена та екснардепа.

Затримали Жеваго французькі правоохоронці за запитом ДБР. Це сталося в одному з готелів Куршавеля.

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У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит",

– мовиться у повідомленні.

Жеваго намагався оскаржити затримання

У ДБР розповіли, що Жеваго спершу намагався оскаржити затримання. Однак згодом все-таки погодився піти з французькими правоохоронцями.

Обрання екстрадиційного арешту відбудеться 28 грудня у місті Шамбері.

У чому підозрюють Жеваго

Жеваго та його соратників підозрюють у створенні механізму розтрати 113 мільйонів доларів США. На майно бізнесмена та юридичних осіб, які пов'язані з ним, наклали арешт. Зокрема, мовиться про:

акції підприємств на сотні мільйонів гривень;

корпоративні права товариств;

26 об'єктів нерухомості.

За рік Жеваго втратив мільярд

Арештовані активи Жеваго ще у жовтні 2020 року передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Їхню вартість оцінили у понад 300 мільйонів гривень.

Ще у 2021 році статки Жеваго оцінювали у 2,4 мільярда. Тоді він був одним з трьох найбагатших людей України. Тим часом станом на 2022 року статки оцінюють у 1,4 мільярда доларів.

Жеваго вже декілька років проживає не в Україні. ЗМІ розповідають, що він живе "на валізах" між Лондоном та Дубаєм.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жеваго втрапив у скандал зі своєю яхтою під назвою "Z". Водночас у пресслужбі бізнесмена розповіли, що вона не має відношення до неофіційного символу російських окупантів. Вибір назви пояснили першою літерою прізвища Жеваго у транслітерації на англійську мову.

Жеваго є власником футбольного клубу Ворскла Полтава.