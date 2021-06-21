В історичній частині французького Бордо обвалилися одразу 2 будинки: є постраждалі

У французькому місті Бордо 21 червня стався потужний обвал 2 будинків. Внаслідок цього постраждали 3 особи, але рятувальники заявили, що жертв могло бути значно більше.

Французькі рятувальники не одну годину розбирали завали та шукали під ними людей.

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Обвал будинків стався у ніч проти 21 червня. На місце події одразу ж прибули рятувальні служби, правоохоронці та медики. Наразі невідомо, що стало причиною обвалу, поліцейські почали розслідування.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок події постраждали 3 людини, одна з них перебуває у тяжкому стані в лікарні. За її життя борються місцеві лікарі.

За словами рятувальників, одна з будівель на момент події була порожня через проведення там ремонту, а у другій перебувало 9 осіб. Якби обидва будинки були більше заселені, то жертв було б значно більше.



Обвал будинків в Бордо / Фото BFM TV