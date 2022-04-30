Фронт і далі за 50 кілометрів від Кривого Рогу: Вілкул розповів про актуальну ситуацію у регіоні

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про актуальну ситуацію у місті та районі. Він зазначив, що регіон перебуває під повним контролем ЗСУ.

Зокрема, лінія бойових зіткнень і далі проходить по периметру Херсонської області – за 50 кілометрів від міста. Про це голова ВА повідомив на вечірньому брифінгу 29 квітня.

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Актуальна ситуація у Криворізькому районі станом на 29 квітня

Попри те, що наші захисники та захисниці не дають окупантам просунутись у напрямку Кривого Рогу, ворог завдає варварських обстрілів з повітря. Вдень 29 квітня росіяни вгатили з "Градів" по населених пунктах Велика Костромка та Мар'янське.

Крім того, протягом доби тривали обстріли вздовж рубежу оборони – це понад 100 кілометрів фронту. По Зеленодольській громаді росіяни вгатили шість разів. Разом з тим під удари ворожих "Градів" потрапила Мала Костромка. Унаслідок обстрілів було зруйновано близько десяти будинків мирних мешканців, автомобілі та господарські будівлі. За інформацією Вілкула, жертв серед цивільних, на щастя, немає.

Триває розмінування територій. За сьогодні було знешкоджено 5 касетних снарядів і 17 некерованих ракетних снарядів. Нагадую усім – задля безпеки, переміщуйтесь винятково шляхами загального користування між населеними пунктами,

– додав очільник військової адміністрації Кривого Рогу.

При цьому Вілкул підкреслив, що вся інфраструктура міста працює стабільно, те ж стосується усіх комунальних служб району. Соціальні виплати здійснюються вчасно, продовжують діяльність і промислові підприємства району.

До слова, посадовець закликав всіх мешканців Криворізького регіону, які хочуть відвідати кладовища на поминальні дні цих вихідних, зробити це за можливості іншим разом, щоб не було масового скупчення людей.

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