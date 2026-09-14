Росія здобула тактичні успіхи на Півдні, але є нюанс: огляд фронту від ISW

Російські війська зосередили основні зусилля на прориві українського "поясу фортець". Окрім того, окупанти намагалися активізуватися на Півдні.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, українські сили просунулися або утримали позиції на двох напрямках.

Окупанти ігнорують досвід Лимана

Росія, схоже, зосередилася на спробах вийти до "фортецького поясу" з півдня та оточити його з південного заходу, а не наступати зі сходу.

За даними Генштабу ЗСУ, з 1 серпня російські війська найактивніше атакували на напрямках Костянтинівки та Добропілля – у середньому 24 і 32 рази на добу відповідно.

У серпні на Слов'янському напрямку росіяни проводили в середньому 14 атак на добу, але у вересні цей показник знизився до чотирьох.

Українські сили нещодавно ліквідували російський виступ на північ від Лимана, фактично зірвавши плани Росії оточити "фортецький пояс" з півночі та південного заходу.

Водночас російське командування, ймовірно, ще не врахувало наслідки українських контратак біля Лимана. Тому російські війська продовжують активно наступати з південного заходу, намагаючись оточити "фортецький пояс" і перерізати українські шляхи постачання з півдня та заходу.

На схід від Слов'янська окупанти наразі знизили темп наступу, ймовірно, для перегрупування.

Раніше ці атаки мали допомогти іншому російському угрупованню наступати на Слов'янськ із північного сходу.

Росіяни намагалися прорватися у районі Оріхова

Російські війська останніми тижнями просунулися та проникли на фланги Оріхова, однак не змогли розвинути цей успіх через успішні українські контратаки на захід і південний захід від міста.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 вересня повідомив, що росіяни одночасно діють на лівому фланзі Оріхова, намагаючись вийти до району Мала Данилівка – Запасне – Павлівка – Лукіянівське на північний захід від міста, а також на західних і південно-західних околицях Оріхова.

За словами Машовця, російські війська, ймовірно, захопили Щербаки та Малі Щербаки на захід від Оріхова. Після цього вони намагалися просунутися до Новопавлівки та Новоандріївки, ймовірно, щоб зайняти висоти для кращих вогневих позицій, перерізати українську логістику та оточити Оріхів із заходу.

Росіяни також проникли до району перетину трас Т-0408 Оріхів – Токмак і Т-0803 Маріуполь – Оріхів у південній частині Новоданилівки, безпосередньо в Оріхів, а також між Оріховом і Малою Токмачкою.

Крім того, їх зафіксували поблизу Новобойківського, Павлівки та Новояковлівки на північний схід від міста.

За геолокованими кадрами від 12 і 13 вересня, російські військові також проникли в південну частину Преображенки, центральну частину Малої Токмачки та північну частину Червоної Криниці.

Водночас росіяни не змогли розвинути ці успіхи.

Росіяни не змогли розвинути тактичні успіхи на Оріхівському напрямку / Карта ISW

Машовець зазначив, що основні тактичні здобутки вони отримали ще до 1 вересня, а після цього українські сили стримують російські війська на захід і північний захід від Оріхова.

Спочатку ЗСУ протягом кількох тижнів перешкоджали постачанню російських груп, а потім завдали по них масованих ударів дронами та провели операції з очищення території.

Українські військові витіснили росіян із північної та центральної частин Новоданилівки.

Крім того, українське просування на захід від Оріхова ускладнює російські плани наступу на Запоріжжя.

З весни 2026 року українські сили проводять контратаки на північний захід і захід від Оріхова та досягли там важливих тактичних успіхів. Через це росіянам складніше реалізувати задум подвійного оточення Оріхова із заходу та сходу.

Якщо українські контратаки триватимуть, російським військам, імовірно, буде складно просуватися як на флангах, так і безпосередньо в напрямку Оріхова.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Куп'янський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Куп'янському напрямку.

Зокрема, українські військові утримують позиції у північній частині Ківшарівки на південний схід від Куп'янська. Це підтверджують геолоковані кадри, оприлюднені 12 вересня, попри заяви російської сторони.

Слов'янський напрямок

Сили оброни просунулися або зберегли свої позиції на південний схід від Слов'янська.

12 і 13 вересня російські війська зосередили атаки на схід від міста, зокрема в напрямку Миколаївки та Рай-Олександрівки.

За геолокованими кадрами від 12 вересня, українські військові контролюють Юрківку на південний схід від Слов'янська, куди раніше намагалися проникати російські військові. Також українські сили утримують позиції на північ від населеного пункту.

Костянтинівський напрямок

12 і 13 вересня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Костянтинівки та на південний захід від міста, але не просунулися.

Один із російських військових блогерів заявив, що російські сили ведуть бої на стику Костянтинівки та Олексієво-Дружківки, що розташована на північний захід від міста.

Добропільський напрямок

Російські війська продовжували наступати в районі Добропілля 12 і 13 вересня, однак підтвердженого просування не мали.

Російський військовий блогер заявив про нібито захоплення Новомиколаївки та Новогригорівки, а також просування до центру Новоандріївки.

Водночас, за даними ISW, ці населені пункти розташовані щонайменше за 10 кілометрів від найзахіднішої точки російського просування.

Гуляйпільський район

12 і 13 вересня окупанти продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, але не просунулися.

Росія, ймовірно, знизила інтенсивність штурмів на Гуляйпільському напрямку.

Представник української бригади, яка працює на цьому напрямку, 13 вересня повідомив, що кількість російських атак у зоні відповідальності бригади зменшилася приблизно з 20 – 30 до 10 на добу.

Водночас російські військові продовжують намагатися проникати на українські позиції невеликими групами по 1 – 3 людини. Бронетехніку вони використовують переважно для перевезення особового складу та підвезення боєприпасів.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW