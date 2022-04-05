Фронтовому парамедику Антіну Каю перебило обидві ноги: чоловік сам наклав собі турнікети
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
Фронтового парамедика Антіна Кая важко поранили у боях в Ірпені. Зокрема, вибухом йому перебило обидві ноги, але чоловік не розгубився.
Парамедик самостійно наклав собі турнікети, щоб не стекти кров‘ю.
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Після цього він почав все знімати на телефон. Тож, відео з’явилося у відкритому доступі.
Додамо, що зараз Антін Кай у шпиталі. Кістки найбільш пошкодженої ноги йому зібрали й закріпили спеціальним апаратом.
Також відомо, що за пів години до поранення Антін врятував офіцера-побратима.
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До слова, вже найближчим часом до України прибуде дві професійні команди травматологів та реаніматологів з Литви з повним комплектом обладнання та лікарських засобів.
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