Фронтовому парамедику Антіну Каю перебило обидві ноги: чоловік сам наклав собі турнікети

Фронтового парамедика Антіна Кая важко поранили у боях в Ірпені. Зокрема, вибухом йому перебило обидві ноги, але чоловік не розгубився.

Парамедик самостійно наклав собі турнікети, щоб не стекти кров‘ю.

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Після цього він почав все знімати на телефон. Тож, відео з’явилося у відкритому доступі.

Додамо, що зараз Антін Кай у шпиталі. Кістки найбільш пошкодженої ноги йому зібрали й закріпили спеціальним апаратом.

Також відомо, що за пів години до поранення Антін врятував офіцера-побратима.

Парамедик Антін Кай сам наклав собі турнікети: дивіться відео



До слова, вже найближчим часом до України прибуде дві професійні команди травматологів та реаніматологів з Литви з повним комплектом обладнання та лікарських засобів.

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