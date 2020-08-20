ФСБ Росії заявила, буцімто вона зірвала спецоперацію СБУ, яка мала на меті виведення на територію України одного з ватажків проросійських бойовиків. Про кого саме мовиться, наразі невідомо, є лише інформацію про те, що це – громадянин Росії.

Організатором і координатором проведення операції буцімто були громадяни України Андрій Байдала і Ігор Міщенко. Про це заявили у ФСБ Росії.

До слова Участь України у спецоперації з вагнерівцями: реакція СБУ на цю версію

Що відомо про спецоперацію

ФСБ заявляє, що позаштатні співробітники СБУ намагалися вивести на територію України одного з ватажків бойовиків. Щоправда, робили це не самотужки, а за допомогою 7 росіян, яких вже затримали:

Макаров Т.Б.

Міщенко М.С.

Капкаєва О.Д.

Кормич А.М.

Пизін М.Ю.

Мороз О.О.

Долгов В.В.

Як стверджують у ФСБ, за виведення бойовика на територію України росіянам обіцяли 200 тисяч доларів, з яких 50 тисяч вже передали як "завдаток".

Також росіяни стверджують, що українці Байдала й Міщенко вже раніше організовували спецоперації по вивезенню з території Росії інших росіян. Про їхню причетність до бойових дій в Україні не згадується.

Що на це кажуть в СБУ

Передовсім слід наголосити, що таке повідомлення ФСБ може бути лише елементом російської пропаганди. Все, про що розповідають росіяни в умовах інформаційної війни – слід ділити на два.

Втім, на жаль, речниця СБУ Олена Гітлянська не змогла підтвердити або спростувати це повідомлення. Вона відповіла, що поки не володіє такою інформацією.

Також нам не вдалося з'ясувати, чи СБУ взагалі проводить спецоперації на території Росії, ще й такого типу, коли до них залучаються не безпосередньо агенти Служби безпеки, а громадяни інших держав.

Водночас точно відомо, що такі спецоперації проводять на окупованих територіях України. Наприклад, у 2019 році в такий спосіб СБУ вивела з окупованого Донбасу Володимира Цемаха – підозрюваного в участі у збитті літака рейсу MH17.