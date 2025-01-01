24 Канал зібрав найкращі меми про Новий рік зі сторінок "Мемаграм", Goni Memes, "Баба і кіт".

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Меми про Новий рік 2025

Як це часто буває, у мемах використали гру слів. Наприклад, обіграли символ року за східним календарем. У 2025 році на зміну Дракону прийшла Змія.



Одна літера змінює все / Фото з соцмереж

Також українці неодмінно пройшлися по майонезних салатах і згадали тих, кому було важко прокинутися після випитого напередодні.

Салатики та алкоголь випробовують наш шлунок / Фото з соцмереж

Куди ж без легендарної фрази "не чіпай, це на Новий рік!" Щоправда, вона заграла новими барвами.

Бажання поїсти часом грає з нами злий жарт / Фото з соцмереж

Не обійшлося і без кпинів над нав'язливими привітаннями від численних родичів, знайомих і просто випадкових людей.

На свята ми всі – трохи кіт Степан / Фото з соцмереж

І, звісно, українці жартують над власними страхами. Саме це допомагає нам триматися уже третій рік повномасштабної війни.

У таких вічнозелених мемах змінюється тільки цифра / Фото з соцмереж

Українці дивують усіх / Фото з соцмереж

Але було і дещо нове. Перед Новим роком Дмитро Гордон збурив усіх своїм "інсайдом" про можливу зустріч Путіна і Трампа. Тож у мемах обіграли і цю подію.

Гордон не дуже вправний у прогнозах / Фото з соцмереж

Також меми відобразили загальну любов до підбиття підсумків року, яка захопила соцмережі.



Не всі дотримуються трендів / Фото з соцмереж

Так само, як писати підсумки року, ми любимо новорічні обіцянки. Це і записатися в зал з нового року, і почати вчити англійську, і схуднути. Та третій рік у списку планів є дещо важливіше.

Плани всієї країни незмінні / Фото з соцмереж

Торік у грудні мережу розірвали одразу дві яскраві тренди. Один флешмоб запустив Володимир Зеленський своїми словами про Путіна. А завдяки СБУ ми сміялися над вибуховим подарунком для російського генерала.