Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", вже народилося близько тисячі пінгвінят.

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Як пінгвіни годують своїх дитинчат

Українські полярники розповіли, що в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Водночас більшість родин мають вже по двоє малюків.

Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки,

– розповів біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Полярники також опублікували відео, на якому можна побачити, як відбувається процес годування. Зазначається, що після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу (насамперед криль) зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує.

Пінгвіни годують своїх дитинчат: дивіться відео

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що на Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Їх також називають віслюковими через характерний голосний крик.

На острів вони прибувають навесні для розмноження – там вони будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят. Варто зазначити, що минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.