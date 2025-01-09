Як би виглядав серіал – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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У соцмережах пофантазували на тему того, які випробування були б у серіалі "Гра в кальмари", якби там були завдання із реального життя.

Користувачі соцмереж навели у приклад життєві ситуації, які трапляються з кожною людиною ледь не щодня. До прикладу, наосліп попасти зарядкою у розетку.

Перша гра – попасти зарядкою у розетку, яку не бачиш: дивіться відео

Друга гра – знайти кінець скотчу: дивіться відео

Третя гра – попасти у вушко голки ниткою: дивіться відео

Четверта гра – намагатися не погладити кота: дивіться відео

Довідка. "Гра в кальмара" – це південнокорейський серіал, який став світовим феноменом. Сюжет обертається навколо 456 учасників із боргами, які беруть участь у серії смертельно небезпечних ігор. Переможець отримує величезний грошовий приз, а програш означає загибель.