24 Канал розкаже, що відомо про місіс Клаус.

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Хто така місіс Клаус

Місіс Клаус – це вигаданий персонаж, який уособлює дружину Санта-Клауса. Хоча вона не так відома, як сам Санта, її роль у різдвяному фольклорі має своє значення. Її образ уособлює турботливу, добру жінку, яка допомагає чоловікові у підготовці до свят.

Цікаво, що місіс Клаус з'явилася у різдвяному фольклорі значно пізніше за самого Санта-Клауса. Вперше згадки про неї можна знайти у поемі "A Christmas Legend" американського письменника Джеймса Різа, опублікованій у 1849 році.

Однак широке визнання вона отримала завдяки книзі Катарін Лі Бейтс "Goody Santa Claus on a Sleigh Ride" (1889), де показана як активна учасниця святкових приготувань.

Роль у різдвяних традиціях

Місіс Клаус часто вважається головною помічницею Санти, яка стежить за підготовкою подарунків, забезпечує порядок у будинку та підтримує дух свята серед ельфів.

У сучасних фільмах та мультфільмах її образ акцентує на сімейних цінностях і рівноправному партнерстві.

Хоча Санта-Клаус є обличчям Різдва, місіс Клаус – це серце, яке підтримує магію свята. Її образ розширює різдвяну міфологію, додаючи тепла і людяності.