Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @existencegames.

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На оприлюднених кадрах ми бачимо світ, де міста здіймаються в повітря, хмари ковзають між величними будівлями, а неймовірні пейзажі відкриваються з кожного куточка. На одному із зображень перед нами постає небесна цивілізація, розташована над земною орбітою.

Літаючі кільця та будівлі височать над космічним горизонтом. Планета внизу яскраво сяє крізь простір, а у верхніх ешелонах атмосфери видно люди, що гуляють серед пишних садів і космічних платформ.

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Чи стане це реальністю

Ми запитали у чату GPT, чи можливий такий розвиток подій. На що він сказав, що це цілком може стати реальністю.

Сьогоднішні зусилля зі створення міських інновацій, розвиток космічних станцій і прагнення до "зелених" технологій можуть привести до того, що через кілька століть такі небесні міста стануть буденністю. Мрія про польоти в повітрі й життя на орбіті, схоже, більше не належить виключно фантазіям,

– зазначив чат GPT.

Раніше завдяки можливостям ШІ ми змогли побачити, як би країни виглядали в образах наречених. Всі вони зображалися у весільних сукнях з характерними національними ознаками.