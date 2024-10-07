Український тікток одразу ж підхопив цю тему та почав перевіряти, чи не було часом у списку учасників українських зірок. Більше про це – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Що відомо про скандал

Американського репера та музичного продюсера Шона Комбза, що відомий у всьому світі під псевдонімом P. Diddy, звинуватили у рекеті, торгівлі людьми, насильстві та залученні до проституції. Саме він організовував так звані "білі вечірки", на яких відбувалися оргії та зґвалтування.

Наразі в соцмережах поширюють список зірок, які відвідували білі вечірки P. Diddy. Зазначимо, що присутність тої чи іншої знаменитості на вечірці не означає, що вона могла бути причетної до незаконної діяльності. Втім, зірки могли й роками приховувати те, що відбувалося у домі P. Diddy насправді.

Реакція українського тіктоку

На тлі цього скандалу на теренах українського тіктоку з'явився цікавий тренд. Люди перевіряють, чи нема часом у цьому списку їхніх улюблених українських виконавців.

Новий тренд завірусився у тіктоці: дивіться відео

Як у тіктоці жартують на тему білих вечірок P. Diddy: дивіться відео

Кожен згадує свого улюбленого виконавця: дивіться відео

Реакція українського тіктоку: дивіться відео

Згадали навіть Петра Щура: дивіться відео