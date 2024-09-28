Чоловіки, які працюють у цій сфері, розповіли на форумі Reddit про дивні та дивовижні речі, які вони знайшли в чужому смітті.

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Що цікавого вдавалося знаходити на смітнику

Працівників звалищ запитали про найцінніші та найнезвичайніші знахідки.

Відповідаючи на запитання, один зі сміттярів сказав: "Я знайшов робочу духовку. Жінки також викидали нові сумочки вартістю від 100 до 200 фунтів стерлінгів. Окуляри Gucci, Prada, Armani тільки тому, що на них були крихітні подряпини".

Інший користувач, який працює охоронцем на міському звалищі, стверджує, що натрапив на кілька предметів, які могли б принести великі гроші, якби їх продали.

У мене був час на пошуки, і за мною ніхто не наглядав. Я знайшов багато речей, які люди просто викинули, бо не хочуть розміщувати їх в інтернеті й щоб хтось їх забрав. Мої найкращі знахідки – це тисячі й тисячі покрівельних цвяхів, цвяхів для огорож і робоча бензопила Poulin 2000,

– написав він.

Своїми історіями в коментарях поділилися й інші сміттярі: