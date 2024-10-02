Як вірусний тренд повторюють українські зірки – читайте у матеріалі Розваги 24.
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У чому полягає тренд
Цей тренд з'явився у тіктоці та швидко набув популярності завдяки комічності. На оприлюднених відео люди "одягають маску", яка реагує на всі звуки. Їхня задача – проспівати так, аби кулька проскочила крізь отвір. Це стається лише у тому випадку, якщо людина попадає у ноти.
Такі ролики викликають багато реакцій і активно поширюються завдяки своїй простоті та яскравій візуалізації. До того ж оскільки тікток дозволяє легко використовувати готові ефекти, ця маска швидко стала вірусною завдяки популярним хештегам і челенджам, в яких користувачі повторюють один за одним цю забаву.
Українські зірки долучилися до тренду
Цей тренд не оминули увагою і українські зірки. Вони спробували правильно заспівати всі ноти, хоча це виявилося нелегкою задачею.
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