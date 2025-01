Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Автори дослідження вирішили запитати у штучного інтелекту, як зміниться зовнішній вигляд людини, яка протягом 30 років буде їсти нездорову їжу.

За прогнозами ШІ, у 2055 році надмірне споживання ультрапереробленої їжі та нестача свіжих поживних інгредієнтів призведе до зростання захворюваності на діабет 2 типу, жирову дистрофію печінки та внутрішньочеревний жир.

Інші побічні ефекти містять несприятливий режим сну, що призводить до втоми, денної сонливості, дратівливості, поганої концентрації уваги – і більшого стресу, що спричиняє швидку появу зморшок.



ШІ показав, як виглядатимуть люди, що харчуються фастфудом / Фото Gousto

Як ми бачимо, ШІ бачить людей з горбатими плечима, вкритим прищами чолом, жовтими очима і змарнілим обличчям. Тримаючи в руках інгалятор, можна припустити, що люди також матимуть випнуті животи і щонайменше два підборіддя. Мало того, ноги будуть набряклими, часто болітимуть, на шкірі з'являться болісні виразки і збільшиться кількість зморшок.

Чому шкідливо весь час їсти фастфуд

Докторка Гіларі Джонс, членкиня Британської академії наук сказала, що ультраоброблені продукти самі по собі не є шкідливими, але коли вони домінують у нашому раціоні і замінюють свіжі, багаті на поживні речовини продукти, вони можуть збільшити ризик довгострокових проблем зі здоров'ям, таких як:

серцево-судинні захворювання,

порушення метаболізму,

дефіцит поживних речовин.

Збалансоване харчування, повне свіжих, цільних інгредієнтів, має важливе значення для профілактики хронічних захворювань і підтримання загального стану здоров'я. Приготування їжі на швидку руку – це один із найефективніших способів мінімізувати споживання ультраобробленої їжі та підтримувати збалансований раціон,

– наголосила вона.