Там наголосили, що закон про заміну імені – це фейк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Авторка фейку про зміну імені – прихильниця Росії

Фейк про зміну імені активно поширювали у TikTok. Авторка відео стверджувала, що нібито за порушення цього "закону", нібито ухваленого Верховною Радою, передбачений штраф або навіть в'язниця. Але жодного підтвердження своїм словам вона не надала.

До того ж, судячи із її акаунту, жінка проживає у Німеччині та є прихильницею Росії.

Вражає активність поширення фейків – відео в TikTok із цим абсурдом уже переглянули 2,2 мільйона разів,

– йдеться у заяві ЦПД від 22 грудня.

Фейк про зміну імені Тетяна на Горпина: дивіться відео

Поширення цього фейку не минулося без допомоги російських пропагандистів. Однак у ЦДП поспішили заспокоїти Тетян.

"Тетяни, не хвилюйтеся! Верховна Рада поки не перейменовує вас на Горпин", – наголосили там.

Самі ж користувачі TikTok активно підхопили цю дезінформацію та почали обурюватися, що це не на часі робити під час війни. Інші ж почали шукати "відповідники" для інших імен: пропонували замінити Дар'ю на Одарку, Любов на Явдоху, Марію на Мотрю, Наталю на Степаниду.