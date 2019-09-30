Фурса пояснив, де в Україні гроші найбільше оминають бюджет

Зростання економіки в Україні продовжується, спостерігається позитивна динаміка. Однак залишається дві проблеми по наповненню бюджету. Це – контрабанда та офшори.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив економічний експерт Сергій Фурса.

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Він зазначив, що зараз бюджет наповнений, а бюджет на 2020 рік – вже зведений. "Заходи з фіскалізації, через які протестують деякі компанії, з 2021 року також будуть сприяти тому, що люди виходитимуть з тіні. Тобто будемо бачити боротьбу з контрабандою", – додав експерт.

Зараз по наповненню у нас дві проблеми, де гроші оминають бюджет. Це контрабанда – кілька мільярдів доларів щороку. Ось ці чеки, те, що люди не дуже люблять – це і є боротьба з контрабандою,

– наголосив Фурса.

Й пояснив, що друга проблема – це офшори. Однак, за його словами, зараз ми маємо імплементувати план BEPS.

Що таке BEPS? Проєкт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з розробки заходів протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку. Походить від англійського словосполучення Base erosion and Profit Shifting.

"От якщо телефон роблять в Україні – його, на жаль, не роблять, але якщо – то й податки треба платити в Україні. Навіть якщо материнська компанія на Кіпрі. Так чи інакше ми у найближчі кілька років це імплементуємо. Під тиском Заходу, переважно", – підсумував економіст.



У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / Інфографіка 24 каналу