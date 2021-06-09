Волосся дибки від гніву: футболки збірної України розлютили Росію

Крим на футболках збірної України. До першого матчу Євро-2020 три дні, а у нас в державі аврал. Волосся дибки від гніву. Далі читайте російською.

Российский футбольный союз спешно шлет в УЕФА жалобу на форму украинской сборной. Она "политизирована" – и Крым там в составе Украины, и "Героям слава", и "Слава Украине"… Депутаты Думы, Захарова негодуют… Как посмели?!

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Все то, что семь лет полоскали, клеймили, резали на куски в нашем телевизоре.

Лучше бы промолчали

Не заметили. Никак не комментировали. Никуда не писали.

Потому что нервная реакция показывает и Европе, и России, что никого вы за прошедшие семь лет не убедили. Никому ничего не доказали. УЕФА не смогли уговорить не утверждать форму Украины с контуром Крыма.

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Международное признание на ее стороне

Это демонстрация бессилия. Выставленная напоказ. Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли. Какой-то он скучный и маленький. Сжался в левом углу.

Вон, у Украины, держава на всю грудь раскинулась.