Час пішов: Захід почав полювання на "священну корову" росіян

Країни G7 оголосили полювання на "священну корову" росіян. Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Це дуже важлива новина, її варто не пропустити в інформаційному шумі.

Захід пішов на тривале протистояння Росії

Ви ж помітили, що жодна країна до цього року не запроваджувала проти російської атомки санкції, попри відкритий ядерний тероризм на Чорнобильській та Запорізькій атомних станціях?

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Коли минулого року ми обговорювали запровадження санкцій проти нафти та нафтопродуктів, це було важко. Коли починали розмову про атомну енергетику, європейці відмовлялися навіть обговорювати в загальних рисах – це була "священна корова" для багатьох.

Що змінилось? Я думаю, що країни "Великої сімки" ухвалили для себе рішення, що будуть протистояти російському впливу в тривалій перспективі. Якщо санкції проти нафтової галузі можна було впровадити за рік, то горизонт планування та витіснення Росії в атомній сфері – роки і роки.

Що це означає для нас? Можливості. Рішення G7 означає, що місце росіян будуть займати інші компанії та інші країни. Атомна енергетика має майбутнє – вона кліматично нейтральна і допомагає боротися і з викидами вуглецю, і з залежністю від російського газу. Постачання палива, будівництво та обслуговування реакторів будуть процвітаючим бізнесом найближчі кілька десятиліть.

У нас є спеціалісти, які можуть замінити російських. Є унікальний досвід переходу з російського палива на американське. Є досвід побудови сховищ відпрацьованого палива. Є навіть уранове родовище, хоч ним особливо ніхто не займався останнім часом. Саме час перетворити всі голосні заяви проти "Росатому" у дуже конкретні кроки, які в перспективі принесуть дуже конкретну користь.

Росіяни не зможуть втриматися на ринку

Рішення множить на нуль 20 років зусиль Владіміра Путіна, який нарощував присутність "Росатому" у постачанні збагаченого урану, у будівництві та обслуговуванні реакторів.

Тривалий час світ намагався перенести небезпечне виробництво якомога далі від своїх громадян і Кремль з готовністю забирав підряди та контракти – їх питання безпеки ніколи не обходило.

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Російські поставки забезпечують 20% необхідного збагаченого урану в США, Швеція отримує 57%, Південна Корея – 31%. США на якомусь етапі навіть сприяли цьому процесу завдяки програмі "Мегатони в мегавати", за якою Росія переробляла ядерну зброю в пальне для американських атомних станцій.

Так само багато росіяни будують реактори по всьому світу. Будують швидко – у них давні традиції не зважати на деталі безпеки. Реактори системи ВВЕР працюють в Болгарії, Чехії, Угорщині, Словаччині. 13 реакторів в процесі будівництва – від Угорщини до Бангладешу, від Індії до Туреччини. Вони роками пропонували знижки та власне фінансування будівництва, бо отримували контроль: обслуговувати їх реактори може тільки "Росатом" – в нього є і фахівці, і запасні частини.

Витіснити їх з цього ринку швидко не вийде. Але якщо полювання почалося – втриматися на ринку росіянам не вийде також. Чи знайдемо ми на ньому своє місце – залежить від швидкості реакції урядовців та "Енергоатому". Час пішов.