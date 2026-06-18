Трамп повернувся до реальності: в Офісі Президента назвали ключові підсумки саміту G7

Саміт G7 зафіксував для України важливу зміну в позиції союзників. Після зустрічей дедалі чіткіше звучить підтримка далекобійних ударів по Росії, спільного оборонного виробництва та жорсткішого тиску на Кремль.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу назвав підсумки саміту "край позитивними". За його словами, головним результатом стало повернення Дональда Трампа до реальності, у якій з Росією неможливо домовитися без сили, а безпека США невіддільна від безпеки Європи й України.

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Трамп повернувся до реальності щодо Росії

Для України саміт G7 пройшов позитивно передусім на рівні політичних рішень. Тепер Києву потрібно дочекатися конкретної логістики – швидшої і менш бюрократичної. Головну зміну Подоляк бачить у тому, що Трамп почав інакше дивитися на війну Росії проти України та роль союзників у ній.

Перше – це повернення Трампа до реальності. У цій реальності не існує ніяких можливостей домовитися з Росією без тиску,

– наголосив радник ОП.

Йдеться не лише про український фронт. На тлі війни на Близькому Сході США не можуть дозволити Росії закріпити за собою переваги в Європі, бо це стало б ударом по репутації Вашингтона. Якщо Москва зможе втримати окуповані території силою, це виглядатиме як слабкість не України, а всієї західної системи безпеки.

У цій реальності не існує ніякої окремої ізольованої безпеки за Атлантичним океаном. Існує євроатлантична безпека,

– зазначив Подоляк.

G7 показав для України важливий зсув: розмова з Росією дедалі більше переходить від спроб м'якої дипломатії до логіки примусу. Питання тепер у тому, як швидко політичні сигнали перетворяться на зброю, санкції та рішення, які реально посилять Україну.

Далекобійні удари більше не є табу

Після політичного зсуву на G7 з'явилася і конкретика для України. Одна з головних змін стосується далекобійних інструментів, які раніше союзники довго стримували через страх ескалації. Тепер у Європі дедалі відкритіше говорять, що Україна має бити по військових об'єктах на території Росії, бо саме там формується загроза для України та Європи.

Пам'ятаєте, як усі кричали: ні, які Storm Shadow, які Taurus, не можна, це ж територія Росії. Сьогодні кажуть: ні, на території Росії – супер,

– сказав Подоляк.

Друга важлива частина – ліцензії та спільне виробництво зброї. Йдеться не просто про окремі поставки, а про нову оборонну систему, у якій Україна буде пов'язана з європейськими партнерами через виробництво, технології та спільні розробки. Це має змінити швидкість допомоги й зменшити залежність від довгих бюрократичних процедур.

Базові спільні підприємства – це основа основ, те, від чого буде залежати безпека Європи. Це все буде інтегровано з Україною,

– зазначив радник ОП.

Питання членства чи формальних політичних конструкцій уже не є єдиним виміром безпеки, якщо Україна входить у спільні виробництва, отримує ліцензії та працює з партнерами над оборонними системами, вона фактично стає частиною нового або реформованого оборонного альянсу.

Протиракети й Балтика як новий тиск на Росію

Після розмов про далекобійні удари та спільне виробництво зброї наступним питанням стають протиракети. Подоляк припускає, що США можуть піти на ширші закупівлі для України, особливо якщо напруга на Близькому Сході зменшиться і Вашингтону не доведеться тримати там таку саму кількість засобів проти балістики та надзвукових цілей.

Це може піти, безумовно, в Україну. Далі – спільні розробки антибалістичних і протиракетних систем з нашими європейськими партнерами,

– пояснив радник ОП.

Ще один напрям тиску – санкції проти Росії та її морської логістики. Україна вже фактично заблокувала російські можливості в Чорному морі, а тепер, за словами Подоляка, так само важливо працювати по Балтиці, щоб російські танкери не могли вільно забезпечувати експорт і фінансувати війну.

Коли ми говоримо про санкції: Чорне море заблоковано Україною, Балтику треба блокувати однозначно. Щоб там не їздили ніякі танкери, і тоді Росія буде виглядати зовсім інакше,

– наголосив він.

Ці рішення вже не виглядають для союзників абстрактними. У Європі дедалі краще розуміють, що російська загроза не зупиняється на Україні: її судна, військова логістика й агресивна поведінка зачіпають і країни НАТО. Тому після G7 розмова про Росію дедалі більше зводиться не до м'якої дипломатії, а до послідовного примусу.

Україна руйнує загрозу для Європи

Після G7 у партнерів стає чіткішим розуміння, що Росію не можна зупинити лише переговорами й очікуванням. Подоляк наголосив, що м'яка дипломатія щодо Москви не працює, а війну потрібно переносити на російську територію – туди, де формуються ресурси для нових ударів і можливих атак проти європейських країн.

Неможлива ніяка м'яка дипломатія щодо Росії. Примус, примус і ще раз примус. Переносити війну на територію Росії,

– сказав радник ОП.

Удари по Санкт-Петербургу, Петрозаводську й Мурманську він пов'язав не лише з українською обороною. Йдеться про руйнування логістики, яку Росія могла б використати для тиску на Фінляндію, Естонію, Латвію та інші країни. Тобто Україна, завдаючи таких ударів, одночасно зменшує ризики для союзників.

Це навіть не про нас уже. Україна виконує функції захисту. Вона руйнує можливість побудувати системи для нападу на ці країни,

– пояснив Подоляк.

У цьому контексті вибір для Європи стає простішим: або швидше дофінансовувати Україну й давати більше інструментів для знищення російських військових можливостей, або чекати, поки Москва знову накопичить великі угруповання для нового наступу. Подоляк вважає, що G7 показав це усвідомлення: безпека Європи дедалі більше спирається на український досвід і готовність бити по російській воєнній машині.