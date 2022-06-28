У G7 придумали нову кару для росіян

Боріс Джонсон і Джастін Трюдо тролили Путіна на засіданні лідерів "великої сімки". Обговорювали чи треба фотографуватися без верхнього одягу і верхом на коні, щоб передати меседж російському лідеру. Жарт підтримала і Урсула фон дер Ляєн.

Жартами щодо фізичного стану хазяїна кремля лідери найбільш розвинутих економік передають йому також санкційні вітання.

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Роботу не завершено

Ухвалення шостого пакету санкцій не поставило крапку у питаннях російської нафти та нафтопродуктів. G7 цілком серйозно обговорюють зміни в нього та запровадження спеціального податку на російську нафту для посилення обмеження як фінансових потоків, так і можливостей продажу нафти на інших ринках.

Санкції через спецподаток і цінові обмеження — відпрацьований в світі механізм, ним користувались і проти Іраку, і проти Ірану.

Цей механізм цілиться в ключовий для диктаторів фактор: їх прибутки. Ми пропонували нашим партнерам використати цей спосіб обмеження прибутків диктатора відразу після початку війни. На жаль, нас почули тільки коли зрозуміли, що Путін вже використовує енергоносії виключно як зброю.

Механізм пригнічення Росії

Запровадження цього податку буде дієвим тільки якщо його застосують всі покупці російської нафти, а не тільки європейці. Звучить на перший погляд малореально, але між тим цілком реально, тому що постачання морем нафти можливо тільки при наявності страхування суден, яке потрапило під санкції у шостому пакеті.

Таким чином, після спливу перехідного періоду, споживачі російської нафти стоять перед вибором або втратити повністю легальну можливість отримувати цю нафту, або погодитися на введення податку.

Отримані з податку гроші можна заморозити або навіть передавати для розбудови України. Якщо це рішення втілиться в життя, Путіну нікуди буде подітися, на ринку нафти він не диктує ніяких умов.

Не тільки росіяни вміють викручувати руки і жартувати на дипломатичних зустрічах. А відкрита Путіним газова війна пришвидшила процес відмови від російських енергоносіїв. Кремлівська "енергетична корова" має пійти на фарш.