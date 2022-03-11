Гаага постановила, що Грузія у 2008 вела оборонну війну: видали ордер на арешт росіян

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан зажадав арешту трьох посадовців сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії, які вчиняли воєнні злочини під час російсько-грузинської війни у 2008 році.

Нетривала війна 2008 року призвела до вторгнення Росії до Грузії та виведення Південної Осетії та Абхазії з-під контролю Тбілісі.

До теми Саакашвілі застеріг владу Грузії від пропуску вірменських військ

Пізніше Росія заявила, що вважає ці два регіони незалежними державами, чого не підтримала жодна інша держава у світі.

Тому прокурор Карім Хан 10 березня попросив суддів видати ордери на арешт.

Моє клопотання щодо цих ордерів на арешт безпосередньо стосується незаконного утримання під вартою, жорстокого поводження, захоплення заручників та подальшого незаконного переміщення цивільних осіб з числа етнічних грузинів у контексті окупації РФ,

– йдеться у заяві Хана.

Цю інформацію підтвердив і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у фейсбуці.

"Сталася дуже велика історична історія – Міжнародний кримінальний суд у Гаазі повністю виправдав нас – "грузинська сторона захищала і діяла за всіма правилами війни". Він звинуватив російську сторону у військових злочинах і видав ордер на арешт трьох етнічних осетинських громадян Росії", – написав Саакашвілі.

Він також звернувся до всіх грузинів – "скільки вам доведеться чекати, щоб автор такої перемоги в моїй особі зараз перебував у грузинській в’язниці".

Додамо, що Росія не ратифікувала Римський статут, за яким працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, а оскільки Росія фактично де-факто контролює Південну Осетію, то вона навряд чи передасть цих осіб до суду.

До слова, Російські вбивці п'ятнадцятий день повномасштабно атакують Україну. До нашої держави прибувають добровольці з Грузії, щоб чинити їм опір. Відео з грузинськими військовими – дивіться тут.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!