8 претендентів на посаду башкана: у Гагаузії стартували вибори керівництва

15 листопада в автономному молдовському регіоні Гагаузія розпочалося голосування на виборах голови автономії та депутатів Народних зборів. За посаду башкана змагаються вісім кандидатів, а на 35 мандатів претендують 132 особи.

Як повідомляє видання Newsmaker, о 07:00 на території автономії відкрилися 67 виборчих дільниць. Вони прийматимуть громадян до 21:00 за місцевим часом.

Боротьба за посаду керівника регіону

На посаду башкана претендують троє представників політичних сил і п'ятеро самовисуванців. Зокрема, від "Партії соціалістів" Республіки Молдова балотується Федір Гагауз, від "Гагаузької народної партії" – Іван Кильчик, а партію "Новий історичний вибір" – NOI представляє Петро Влах.

Як незалежні кандидати у виборчих перегонах зареєструвалися Олександр Стояногло, Корнел Дудник, Іванна Кьоксал, Сергій Анастасов та Олег Гарізан. Для здобуття перемоги вже у першому турі фавориту необхідно заручитися підтримкою понад 50% виборців.

Обрання нового складу парламенту автономії

Паралельно жителі регіону визначають долю 35 депутатських мандатів у Народних зборах в одномандатних округах. Серед 132 претендентів 42 кандидати висунуті партійними організаціями, а 90 йдуть на вибори самостійно.

Термін повноважень нового очільника Гагаузії та регіонального парламенту триватиме чотири роки. Центральна виборча комісія надрукувала 258 780 бюлетенів, більшість із яких виготовлено російською мовою.

Бланки розрізняються за кольором: для голосування за башкана підготували світлий індиго-фіолетовий відтінок, а для виборів до парламенту – сіро-зелений. Виборці мають право проголосувати за посвідченнями особи або паспортами громадян Молдови, зокрема тими, у яких уже закінчився термін дії.

Вирок для попередньої очільниці Гагаузії

Нагадаємо, раніше ми писали, що попередню очільницю автономії від партії Шор Євгенію Гуцул визнали винною у справі щодо незаконного фінансування політичної сили та призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Згодом проросійський експрезидент Молдови, лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон, звернувся до глави держави Маї Санду з офіційним проханням про помилування Гуцул.