Мені не соромно за жодне рішення, – Галущенко

Днями відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на якій були Галущенко, Гринчук і Чернишов. Колишній міністр розповів про своє перебування на посаді та прокоментував зв'язки з Міндічем.

24 Канал

Що сказав Галущенко про операцію "Мідас"?

Він заявив, що вже свідчив на допиті, а з Міндічем знайомий з 2017 – 2018 року, коли їхні діти ходили в один клас. Востаннє Галущенко та Міндіч бачилися нібито в липні-серпні 2025 року.

За словами Галущенка, Міндіч не впливав на нього як на міністра енергетики.

Підкреслив, що його контакти з Міндічем не стосувалися корупційних чи службових питань, а жодних спроб незаконного впливу не зафіксували. Та йому "не соромно за жодне рішення",

Щодо Зеленського, то Галущенко часто спілкувався з ним із початку війни.

"Коли почалася велика війна, отут я в сусідньому будинку жив майже цілодобово і з президентом був на зв'язку через день або кожен день", – пояснив він.

Таким чином Галущенко пояснював, що Міндіч не захищав його перед президентом, як про це ішлося в тексті підозри.

Галущенко жив у будинку Захарченка?

Окрім цього, колишній посадовець відповів, чому жив у будинку Віталія Захарченка, колишнього глави МВС часів Януковича.

Цей будинок був на вільному ринку оренди. Він постійно здавався, і до мене там мешкали інші люди. Через замах на моє життя я був змушений змінювати місце перебування. Я не проживав там постійно, а перебував час від часу,

– заявив Галущенко.

А що зробив Галущенко на посаді міністра енергетики?

Колишній міністр сказав, що після свого призначення у 2021 році "було добудовано лінії, змінено фінансову модель роботи державної компанії (мова про Енергоатом, – 24 Канал), що дало змогу у 2021 році знизити тариф для населення".

Як розповів Галущенко, коли побудували відповідну лінію, Запорізька АЕС до окупації вперше в історії України почала видавати понад 6 гігаватів потужності.

Свою відставку він назвав "нормальним політичним рішенням" – мовляв, ніколи не тримався за посаду.

Було таке враження, що всі злочинці вже визначені. І це питання "фігуранта справи", хоча існують процесуальні статуси, а самого поняття "фігурант" не існує, несло, наскільки я це відчував, дуже багато негативу для уряду,

– пояснив Галущенко своє рішення піти з посади міністра енергетики.

Чи є підозра Галущенку в справі Міндіча?

Підозру Галущенку не оголошували.

На запитання, чи очікує він можливого оголошення, Галущенко відповів так: "Слухайте, можна очікувати взагалі чого завгодно. Я не знаю".

Як Міндіч міг впливати на Галущенка?

За версією прокурорів, Зеленський говорив із Галущенком після SMS-повідомлення від Міндіча. Після цього тодішній міністр зібрався їхати до президента, що зафіксовано на плівках НАБУ.

Оскільки в справі Міндіча йдеться корупції в енергетиці, то це безпосередньо стосується Галущенка, адже він очолював Міненерго.