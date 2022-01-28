У Гамбурзі невідомі розбили вікно у будівлі генконсульства України

Невідомі серед ночі пошкодили будівлю генерального консульства України у Гамбурзі. Вранці у п'ятницю, 28 січня, працівники установи виявили розбите вікно та камінь. Вочевидь саме ним нанесли удар.

Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Окрім того, у будівлю консульства не намагалися проникнути.

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Наразі генконсульство працює у штатному режимі. Водночас представники установи звернулися до поліції. Вони розраховують на проведення оперативного розслідування, а також – притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території,

– мовиться у повідомленні МЗС України.

Німеччина не скорочуватиме посольство в Україні

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 27 січня повідомила, що Німеччина не скорочуватиме персонал свого посольства в Україні.

Відповідну заяву політикиня зробила у Бундестазі під час дебатів присвячених російським військовим погрозам нашій державі.

За словами Бербок, дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи.

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