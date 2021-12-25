Цього тижня в тому питанні мали поставити вже остаточну крапку, адже минули вже усі можливі терміни і усі можливі причини та відмазки, чого голову конкурсною комісією не було призначено.

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Але і цього тижня крапку посталено не було. Чому – зараз спробую пояснити.

Що треба знати про САП

Однак спочатку – 2 слова що то за САП така і чому їй голова Україні дуже потрібен. Так от, спеціалізована антикорупційна прокуратура – це одна з умовно трьох ланок боротьби із корупцією в Україні.

Прокурори САП разом із детективами Національного антикорупційного бюро і суддями Вищого антикорупційного суду і мають в Україні винищувати корупцію серед топових посадовців, зокрема, серед депутатів і чиновників вищої ланки.

Втім, без очільника САП ця боротьба не взмозі запрацювати "на повну". Усі, кому цікаво унеможливити в Україні боротьбу з корупцією (або ж перетворити її на фікцію), намагаються головою САП зробити свою людину.

Людину, яка була би їм підконтрольною і карали би лише ворогів, тоді як друзів ця людина від покарання відмазувала б.

Ну і якщо вірити нашим громадським активістам, які добре себе зарекомендували на ниві боротьби з корупцією, то зриває конкурс із призначенням голови САП саме Офіс Президента.

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ОП зриває конкурс

"Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна в цьому прямо обвинувачує одіозного Олега Татарова, по якому також дуже багато запитань, як так може бути, що він в Офісі Президента Зеленського взагалі працює.

Ну і "Центр протидії корупції" прямо заявив, що Банкова жадала на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначити свою людину.



"Центр протидії корупції" звинуватив Татарова / Фото Credence

Мовляв, вдалося Банковій домовитися з одним із двох ймовірних переможців цього конкурсу, але коли стало зрозуміло, що саме цей кандидат конкурс програє, то Банкова і вирішила взагалі зірвати та скасувати конкурс.

Й робить вона це руками підконтрольних собі членів тієї конкурсної комісії, а також руками одіозного Окружного адмінсуду Києва, про який сам Зеленський казав, що цей суд має бути невідкладно знищеним, але який пречудово себе і дотепер почуває.

Схоже стає зрозумілим, чому ж ОАСК і дотепер не знищили.

Підсумую – навіть якщо зрештою конкурс завершиться перемогою гідного кандидата, все одно треба розуміти, наскільки в нас в країні йде потужний спротив цій антикорупційній боротьбі.

Корупційна державна машина хоче підкорити собі антикорупціонерів

Наскільки наша гнила корупційна державна машина жадає знищити або ж підкорити собі наших антикорупціонерів. А ще мені відверто дивно, що в цьому бере участь й Офіс Президента Зеленського, про якого українці сподівалися, що він прийшов до влади щоби цю гнилу корупційну систему зламати.

Зеленський міг давно втрутитись у саботаж конкурсу САП / Фото Getty Images

Й чесно кажучи, я реально не розумію, чому Зеленський давним-давно не втрутився і не припинив цей от ганебний цирк із саботуванням конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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А цирк цей реально ганебний і за нього дуже соромно: і перед іноземними членами тієї конкурсної комісії, і перед нашими іноземними союзниками (яким ми неодноразово обіцяли з корупцією боротися і голову САП призначити).

Ну і перед собою за цей цирк соромно. Соромно, що таке взагалі може відбуватися в моїй державі, про яку я дуже сподівався, що вона ж змінюється на краще.