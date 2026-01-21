Залишається остання миля, – Зеленський про готовність гарантій безпеки

Володимир Зеленський розкрив, на якому етапі перебувають гарантії безпеки для України. За словами політика, документи майже готові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Що Зеленський каже про готовність документів?

Журналісти запитали президента, чи планує він відвідати Давос. Зеленський заявив, що наразі залишається в Україні, де координує роботу служб через ситуацію в енергетиці. За його словами, це зараз "найголовніший пріоритет". Президент наголосив, що "обирає Україну", а не форум у Давосі.

І план процвітання, і гарантії безпеки. Дуже важливі два документи… Залишається остання миля, щоб завершити ці документи,

– сказав Зеленський.

Він уточнив: якщо документи будуть готові, то буде й поїздка. "Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби. Хоча сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України". – резюмував український політик.

Чому Зеленський не поїхав у Давос?