Залишається остання миля, – Зеленський про готовність гарантій безпеки
- Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові, залишилася остання миля для завершення документів.
- Президент вирішив залишитися в Україні для координації служб через ситуацію в енергетиці, хоча сигнали з Давосу вказують на майже готовність документа про відновлення України.
Володимир Зеленський розкрив, на якому етапі перебувають гарантії безпеки для України. За словами політика, документи майже готові.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.
Що Зеленський каже про готовність документів?
Журналісти запитали президента, чи планує він відвідати Давос. Зеленський заявив, що наразі залишається в Україні, де координує роботу служб через ситуацію в енергетиці. За його словами, це зараз "найголовніший пріоритет". Президент наголосив, що "обирає Україну", а не форум у Давосі.
І план процвітання, і гарантії безпеки. Дуже важливі два документи… Залишається остання миля, щоб завершити ці документи,
– сказав Зеленський.
Він уточнив: якщо документи будуть готові, то буде й поїздка. "Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби. Хоча сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України". – резюмував український політик.
Чому Зеленський не поїхав у Давос?
Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, що відмова Зеленського летіти в Давос виглядала виваженим кроком.
На його думку, у нинішній ситуації українському президенту не потрібно їхати туди, щоб чекати зустрічі без гарантії результату, тим більше коли на порядку денному в Україні залишаються обстріли, енергетика, вода, газ, посилення ППО та потреби фронту.
Він додав, що відмова від поїздки виглядала як сигнал: якщо є серйозна тема і конкретні рішення, тоді розмова можлива, але не заради протокольних фото. Зеленський фактично поставив умову, що готовий їхати лише тоді, коли є про що говорити.