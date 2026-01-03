"Це обов'язково": Зеленський назвав дві країни, військова присутність яких потрібна Україні

Гарантії безпеки для України мають передбачати фізичну присутність військових Франції та Великої Британії. Водночас Україна розраховує й на участь інших країн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.

Які країни можуть відправити війська?

Володимир Зеленський пояснив, що наразі ще немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки. Водночас для України військова присутність є обов'язковим елементом.

І безумовно, не всі готові на це… Але присутність – один із важливих факторів, і навіть існування самої "коаліції охочих" залежить від того, чи готові вони активізувати свою присутність,

– підкреслив президент.

За його словами, остаточна кількість країн, що надішлють військових в Україну, стане зрозуміла лише після початку процесу ратифікації.

Вочевидь, окремі держави-партнери України, що беруть участь у коаліції, можуть утриматися від відправлення військ, однак є і мінімальні вимоги.

Головуючими є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов'язкова,

– підсумував Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки: останні новини