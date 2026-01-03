"Це обов'язково": Зеленський назвав дві країни, військова присутність яких потрібна Україні
- Гарантії безпеки для України вимагають фізичної присутності військових Франції та Великої Британії.
- Зеленський зазначив, що остаточна кількість країн, які відправлять війська, стане зрозуміла після початку процесу ратифікації.
Гарантії безпеки для України мають передбачати фізичну присутність військових Франції та Великої Британії. Водночас Україна розраховує й на участь інших країн.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.
Читайте також Чи готові США розмістити свої війська в Україні: Зеленський дав відповідь
Які країни можуть відправити війська?
Володимир Зеленський пояснив, що наразі ще немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки. Водночас для України військова присутність є обов'язковим елементом.
І безумовно, не всі готові на це… Але присутність – один із важливих факторів, і навіть існування самої "коаліції охочих" залежить від того, чи готові вони активізувати свою присутність,
– підкреслив президент.
За його словами, остаточна кількість країн, що надішлють військових в Україну, стане зрозуміла лише після початку процесу ратифікації.
Вочевидь, окремі держави-партнери України, що беруть участь у коаліції, можуть утриматися від відправлення військ, однак є і мінімальні вимоги.
Головуючими є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов'язкова,
– підсумував Володимир Зеленський.
Гарантії безпеки: останні новини
Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна наполягає на надійних гарантіях безпеки. Їх повинні ратифікувати Конгрес США, європейські парламенти та усі партнери.
Президент також повідомив, що обговорює з Дональдом Трампом розміщення в Україні американських миротворців. За словами Зеленського, йдеться про "сильну позицію" у гарантіях безпеки.
Президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що для гарантій безпеки потрібен чіткий контроль та присутність західних сил, адже без цього не вдасться уникнути провокацій. За його словами, керувати миротворцями мають Сполучені Штати.