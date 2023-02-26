Російська служба "Голосу Америки" усунула від роботи пропагандиста Гаррі Княгницького, – WP

Набув розголосу скандал стосовно того, що російські псевдожурналісти Гаррі Княгницький і Дарія Давидова працюють у виданні "Голос Америки". Згодом з'явилось інформація про те, що редакція ЗМІ відправила пропагандистів у відпустку.

Зауважимо, що Княгницького звинувачують у створення пропагандистських сюжетів щодо війни Росії проти України. Відсторонили його та Давидову від роботи 24 лютого на прохання 15 журналістів редакції.

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"Створювали основу для подій від 24 лютого"

Слід згадати, що обидвох російських журналістів взяли на роботу в "Голос Америки" у листопаді 2022 року після того, як вони декілька років працювали в кремлівських ЗМІ. Власне, Гаррі Княгницький робив матеріали для телеканалу НТВ, а Дарія Давидова – для Громадського телебачення Росії.

Рішення (щодо "відпустки" для пропагандистів – 24 Канал) ухвалили після оприлюднення листа, який підписали 15 співробітників "Голосу Америки", адресувавши його керівникам російської служби організації,

– написали в The Washington Post.

Окрім того, там констатували в листі були рядки стосовно того, що робота Княгницького та Давидової "сприяла поширенню російської пропаганди та дезінформації", паплюжила Сполучені Штати та закладала підґрунтя для того, аби Кремль розпочав повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші деталі цього скандалу

Лист журналістів "Голосу Америки" до редакції з'явився 23 лютого, та в ньому вказано, що ще у 2014 році пропагандисти працювали на Кремль, поширюючи путінські наративи.

Окрім того, там мовиться про те, що робота Княгницького та Давидової у ЗМІ може підірвати авторитет та репутацію цього медіа, тому й потрібно вжити усіх необхідних заходів, аби цього запобігти.

Власне, згадаємо, що пропагандист Княгницький в одному зі своїх сюжетів розповідав про те, що ЗСУ атакують мирних громадян, а росіяни начебто "змушені" стріляти у відповідь.

Видання "Голос Америки" фінансується урядом США та його журналісти повинні бути ретрансляторами офіційної повістки Вашингтона. Російська служба ЗМІ є однією з найстаріших, адже працює від перших років Холодної війни між Сполученими Штатами та СРСР. Її підрозділ налічує 22 штатних співробітників та ще 60 репортерів, які працюють за контрактом.