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      Газовики хочуть взяти з кишень бізнесу й населення ще 36 млрд гривень, – ФРУ

      158 Читать новость на русском
      Тарифи на газ
      Тарифи на газ / ua.news

      Іллічов наголосив, що підвищення тарифів на транспортування газу фактично вбиває конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.

      Анонсоване "Укртрансгазом" підвищення тарифів на транспортування газу призведе до збільшення платежів з боку бізнесу й населення на 36 млрд грн на рік. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, виступаючи на круглому столі "Нова тарифна політика у сфері транспортування газу: виклики для України", передає "Мінпром".

      Попередні розрахунки, які є у Федерації роботодавців, свідчать про те, що додаткові витрати українських споживачів газу від такого рішення складуть близько 36 млрд грн. І майже 18 млрд грн – це витрати, яких зазнає населення,
      – сказав він.

      Іллічов наголосив, що підвищення тарифів на транспортування газу фактично вбиває конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.

      Він звернув увагу на те, що український бізнес змушений сьогодні піднімати зарплати робітникам через відтік кадрів. За його словами, в Польщі, за останніми даними, офіційно працюють 2 млн українців, і польський бізнес робить все, щоб українські робітники їхали до них. У свою чергу в українського бізнесу немає іншого виходу, крім підвищення зарплат робітникам, але можливості цього опиняються під загрозою через необхідність платити в майбутньому підвищені платежі за транспортування газу.

      Як повідомлялося, раніше учасники ринку й експерти розкритикували ініціативу новоствореного ТОВ "Оператор ГТС України", дочірнього товариства "Укртрансгаз", про фактично триразове підвищення тарифів на транспортування газу. Вони висловили впевненість, що такі цифри непідйомні для реального сектора української економіки.

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      Теги: Бізнес Газ Тарифи на газ
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