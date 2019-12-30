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      Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років

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      Україна та Росія остаточно погодили газовий контракт / liga.net

      У Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу. Україну представляв "Нафтогаз", а Росію – "Газпром". За підсумками перемовин, країни остаточно узгодили контракт для здійснення транзиту. Згідно з ним, Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.

      Що каже про транзитну гозову угоду між Україною та РФ Зеленський 

      Як зауважив гарант у своєму телеграм-каналі, упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів. Також сторони можуть продовжити контракт ще на десять років.

      Українська ГТС буде завантажено, а це – енергетична безпека та добробут українців! Мінімально гарантована прокачка – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці,
      – констатував Зеленський.

      Нова газова угода між Києвом і Москвою: коментар прем'єра Гончарука 

      Відреагував на підписання угоди й український прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він наголосив, що було захищено національні інтереси України. І підписання цієї угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку. 

      "Україна вкотре довела європейським партнерам, що є надійним партнером, який виконує свої зобов’язання та гарантує енергетичну безпеку в регіоні", – заявив Гончарук. 

      За його словами, це документ є результатом злагодженої роботи та був черговим складним викликом. Він додав, усі хто долучився до цієї події (президент, урядова команда, парамент, представники "Нафтогазу") зробили неможливе, аби цей документ зрештою було підписано. 

      Фінальний етап перемовин Україна та Росія розпочали 26 грудня.

      Що цьому передувало

      Що передбачають (попередні) домовленості щодо продовження транзиту

      • Газовий контракт укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на наступні 10 років на тих же умовах.
      • Обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021 – 2024 років за умови конкурентного тарифу.
      • "Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів. 
      • Питання повернення активів "Нафтогазу" в окупованому Криму вирішуватиме Гаазький арбітраж.
      • Після виконання всіх пунктів домовленостей Росія зможе потенційно відновити пряме постачання газу до України, яке не відбувається з листопада 2015 року.
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      Автор: Андрій Шляхтін, Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газовий конфлікт Газ Газпром Нафтогаз Газовий контракт Україна – Росія Олексій Оржель
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