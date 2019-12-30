Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років

У Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу. Україну представляв "Нафтогаз", а Росію – "Газпром". За підсумками перемовин, країни остаточно узгодили контракт для здійснення транзиту. Згідно з ним, Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.

Що каже про транзитну гозову угоду між Україною та РФ Зеленський

Як зауважив гарант у своєму телеграм-каналі, упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів. Також сторони можуть продовжити контракт ще на десять років.

Українська ГТС буде завантажено, а це – енергетична безпека та добробут українців! Мінімально гарантована прокачка – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці,

– констатував Зеленський.

Нова газова угода між Києвом і Москвою: коментар прем'єра Гончарука

Відреагував на підписання угоди й український прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він наголосив, що було захищено національні інтереси України. І підписання цієї угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.

"Україна вкотре довела європейським партнерам, що є надійним партнером, який виконує свої зобов’язання та гарантує енергетичну безпеку в регіоні", – заявив Гончарук.

За його словами, це документ є результатом злагодженої роботи та був черговим складним викликом. Він додав, усі хто долучився до цієї події (президент, урядова команда, парамент, представники "Нафтогазу") зробили неможливе, аби цей документ зрештою було підписано.

Фінальний етап перемовин Україна та Росія розпочали 26 грудня.

Що цьому передувало