"Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг

"Газпром" сказал, что сможет говорить с Украиной только после парламентских выборов. Наверное, от выборов к выборам в Украине могут меняться законы физики и законы экономики – по мнению "Газпрома".

И пока выборы не пройдут, рыночная цена газа никак не становится понятной. И до выборов "Газпром" ну никак не хочет исполнять свои обязательства и продавать газ по контракту. Наверное, мир рухнет в глазах руководства "Газпрома" в том случае, если Украина купит у них газ без переплаты. И после выборов объем украинской трубы может изменится, что не позволяет до выборов говорить о транзите. Ох уж, эта загадочная украинская аномалия. А до выборов "Газпром" даже решение суда исполнять не хочет. Вдруг и международное право изменится. В Украине. После выборов. Или после выборов в Украине появятся у власти такие люди, которым не жалко будет списать "Газпрому" 2,6 млрд долларов?

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Сейчас Украина хочет покупать газ у "Газпрома", но он не продает. А все потому что суд поставил нормальные рыночные условия – и это не нравится "Газпрому". Ему не нравится признавать долг в 2,6 млрд долларов, но это проблема "Газпрома", а не Украины. Учитывая, как долго "Газпром" выкручивал Украине руки, входить в его положение мы вообще не обязаны.

И да, не стоит думать, что если мы сейчас согласимся на все, "Газпром" отложит "Северный поток-2". Не отложит. По своей воле – никогда. И немцы не откажутся от проекта, потому что он им выгоден. Это их национальные интересы. Тем более после того, как они прикрыли у себя всю атомную энергетику, и заканчивают свою угольную. В таких условиях нужен газ. И много газа. Все равно, откуда он будет – нам их не понять. Они богаты и думают о своей экологии больше, чем о Путине с гранатой. Путин далеко, а партия зеленых рядом. А значит проявлять слабость и просить о милости, давая "Газпрому" сейчас все, что он хочет, не имеет смысла. Если между убытками в будущем и унижением вы выберете унижение, то получите и убытки, и унижения, и спишите "Газпрому" долг. Бинго.

Никто ведь не допускает, что "Газпром" опять выступает не как экономический агент, а как политический? Это ведь невозможно, правда? Они ведь просто компания, которая хочет делать бизнес. Они ведь не надеются, что после выборов в Украине к власти придут люди, которым ближе национальные интересы России, а не Украины. Ведь вряд ли кто-то в здравом уме верит, что в Украине могут доверить большинство Медведчуку. Кроме самого Медведчука, конечно.

И тогда "Газпром" просто тянет время, чтобы устроить зимний цугцванг. И перекрыть транзит? В общем, повести себя как стандартный надежный партнер, подобный медведю в посудной лавке. Но есть надежда, что в этот раз в Украине не найдется человека, который способен подписать контракт, подобный контракту Тимошенко-Путина, кроме Медведчука, который всегда готов. И Бойко, который тоже всегда готов. А все прочие будут рады, что к зиме "Нафтогаз" успеет закачать 20 млрд кубометров в хранилища и покажет "Газпрому" дулю. В конце концов, если ваш сосед всегда ведет себя как псих-беспредельщик, то в этом есть один плюс. Вы знаете, что от него можно ожидать.

Автор: Сергей Фурса

Источник: Facebook

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