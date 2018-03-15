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"Газпром" вперше підняв до належного рівня тиск газу на вході до ГТС України

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Газпром
Газпром" підняв тиск газу на вході до ГТС України до належного рівня / Фото з вільних мереж

В четвер, 15 березня, російський монополіст "Газпром" вперше у 2018 році підняв тиск на вході до газотранспортної системи України до мінімального контрактного рівня.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на прес-службу ПАТ "Укртрансгаз".

"Станом на вчора ("Газпром") продовжував не витримувати (необхідні показники тиску газу на вході до ГТС). Тиск був на рівні 55-56 кілограм-сил на квадратний сантиметр в останні дні. Сьогодні станом на 13:00 практично дотягує до контрактних показників – 59,8 кілограм-сил на квадратний сантиметр. Вперше в цьому році", – повідомили в українській компанії.

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В "Укртрансгазі" зазначили, що з початку 2018 року "Газпром" ігнорував технічні зобов'язання за контрактом на транзит газу з "Нафтогазом" щодо дотримання тиску газу в магістральних газопроводах на вхідних точках на російсько-українському кордоні. Останнім часом тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході до української ГТС коливався від 50,3 до 56 кілограм-сил на квадратний сантиметр.

Наголошується, що транзитний контракт передбачає забезпечення російською стороною тиску газу в магістральних газопроводах на вхідний точці ГВС "Суджа" в діапазоні 60-65 кілограм-сил на квадратний сантиметр.

Нагадаємо, на початку березня після того, як "Газпром" програв "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, "Газпром" знизив тиск і ускладнив транзит газу до країн Європейського союзу.

Теги: Новини України Україна – Росія Газпром ГТС Енергетика
Джерело: 24 Канал
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