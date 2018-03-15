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"Газпром" впервые поднял до должного уровня давление газа на входе в ГТС Украины

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Газпром
Газпром "поднял давление газа на входе в ГТС Украины до надлежащего уровня / Фото из открытых источников

В Четверг, 15 марта, российский монополист "Газпром" впервые в 2018 году поднял давление на входе в газотранспортную систему Украины до минимального контрактного уровня.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ОАО "Укртрансгаз".

"По состоянию на вчера ("Газпром") продолжал не выдерживать (необходимые показатели давления газа на входе в ГТС). Давление было на уровне 55-56 килограмм-сил на квадратный сантиметр в последние дни. Сегодня по состоянию на 13:00 практически дотягивает до контрактных показателей – 59,8 килограмм-сил на квадратный сантиметр. Впервые в этом году", – сообщили в украинской компании.

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В "Укртрансгаз" отметили, что с начала 2018 года "Газпром" игнорировал технические обязательства по контракту на транзит газа с "Нафтогазом" по соблюдению давления газа в магистральных газопроводах на входных точках на российско-украинской границе. В последнее время давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинской ГТС колебался от 50,3 до 56 килограмм-сил на квадратный сантиметр.

Отмечается, что транзитный контракт предусматривает обеспечение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 килограмм-сил на квадратный сантиметр.

Напомним, в начале марта после выигрыша "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже "Газпром" снизил давление и усложнил транзит газа в страны Европейского союза.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Энергетика ГТС Газпром
Источник: 24 Канал
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