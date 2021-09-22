Gebr. Heinemann і українська BF&GH продовжать інвестиції в інфраструктуру аеропортів України

За 11 років роботи в Україні німецька компанія Gebr. Heinemann і її український довгостроковий партнер, компанія BF&GH Travel Retail Limited, інвестували в розвиток інфраструктури українських аеропортів у Борисполі, Жулянах і Одесі понад 600 млн гривень і планують продовжити.

Про це було повідомлено на заході, присвяченому 11-річчю роботи операторів duty-free в Україні, що відбувся 21 вересня в готелі "Інтерконтиненталь Київ".

Торік ми планували відсвяткувати наше 10-річчя. Але, як Олімпійські ігри в Токіо, Чемпіонат Європи з футболу-2020 і багато інших важливих подій, святкування довелося відкласти через COVID-19. Тому цього року ми відзначаємо 11-річчя успіху,

– сказав співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Німецька Gebr. Heinemann є одним зі світових лідерів ринку travel retail. Вона була заснована в 1879 році і сьогодні здійснює управління магазинами безмитної торгівлі більш ніж в 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах.

Як повідомив співвласник українського партнера Gebr. Heinemann, компанії BF&GH Travel Retail, Артур Гранц, перший duty-free почав роботу у 2010 році в терміналі F аеропорту "Бориспіль". У 2014 році компанія відкрила також магазини в терміналі D, а згодом – в аеропорту "Жуляни" і 13-ти наземних пунктах пропуску.

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц, співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеман

Виступаючи оператором формату travel retail світового класу, компанія BF&GH Travel Retail вважає своєю місією надавати кращий сервіс і вибір товарів для всіх категорій мандрівників, зазначили представники компанії.

Гранц також додав, що за роки роботи в Україні до бюджету було сплачено податків і соціальних платежів близько 1 млрд грн. Крім цього, у вигляді орендної плати аеропорту "Бориспіль" було виплачено 2,4 млрд грн, а аеропортам в Одесі і Жулянах – близько 300 млн грн.

"Незважаючи на COVID-19 і падіння економіки, наші компанії в Україні заплатили у 2020 році 177 млн ​​грн, за 8 місяців цього року – 182 млн грн", – додав Гранц.

Україна є важливою для Gebr. Heinemann, і ми пишаємося нашою роботою тут. Ми продовжимо інвестувати в поточну інфраструктуру, починаючи з деяких магазинів в аеропорту "Бориспіль" у 2022 році, і продовжимо розширювати бізнес,

– заявив генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.