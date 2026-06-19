У Геленджику відкрився розкішний "винний Диснейленд" Путіна: про що йдеться

У російському Геленджику відкрили масштабний винний комплекс "Білий мис" – його вже називають "винним Діснейлендом" Путіна через зв'язки проєкту з наближеними до Кремля бізнесменами.

Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider.

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Що відомо про винний Діснейленд Путіна?

Комплекс займає понад 42 тисячі квадратних метрів на міській набережній.

На його території розташовані музей виноробства імені Льва Голіцина, найбільша колекція російських вин, численні ресторани, дегустаційні зали, кінотеатр, академія вина, лабораторний центр, майданчики для заходів і навіть РАЦС із панорамним видом. Також комплекс має власний причал для яхт.

Раніше російське опозиційне видання "Агентство" повідомляло, що будівництвом "Білого мису" займалася компанія "Велесстрой", яка брала участь у реконструкції так званого "палацу Путіна" під Геленджиком. Головним інвестором проєкту також називали банк "Россия", пов'язаний із давнім другом очільника Кремля Юрієм Ковальчуком.

Комплекс вже назвали "винним Діснейлендом" Путіна / Фото: The Insider

Як з'ясували розслідувачі The Insider, оператором комплексу стала компанія "Торик", яка зареєстрована за тією ж адресою, що й кілька структурних підрозділів "Велесстрою". Крім того, 70% компанії належить Ользі Сірук, яка раніше стала власницею фірми, зареєстрованої на території гірськолижного курорту "Ігора" – ще одного об'єкта, який пов'язують із Ковальчуком.

Окрему увагу журналісти звернули на домен wine.ru, який використовує сайт комплексу. Його власником є компанія "Бастіон", кінцевим бенефіціаром якої до кінця 2023 року був Таймураз Боллоєв – давній товариш Путіна по клубу дзюдо "Явара-Нева" та власник пивоварної компанії "Балтика".

Наразі часткою "Бастіону" також володіє Дмитро Лебедєв, який входить до ради директорів банку "Россия".

Білий Мис – найбільший, але не єдиний із винно-розважальних центрів, які зводить для президента Юрій Ковальчук. Другий їх будується при виноробні "Криниця" біля путінського палацу в Геленджику,

– додали журналісти.

Аналогічні центри також планують відкрити на базі заводу шампанських вин "Новий Світ" та виноробні "Інкерман" в окупованому росіянами Криму – проєкти передбачають музеї виноробства, дегустаційні комплекси, ресторани, туристичні зони, причали для яхт та іншу розважальну інфраструктуру.

За словами журналістів, усе це реалізують структури, пов'язані з банком "Россия" та оточенням російського диктатора.