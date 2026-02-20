У Росії зник вертоліт зі співробітниками Слідчого комітету та МВС
- У Росії зник приватний гелікоптер Robinson з пілотом і двома співробітницями правоохоронних органів на борту.
- Ймовірно, судно розбилося.
- Основними причинами аварії вважають технічну несправність та порушення правил пілотування.
Уночі 20 лютого в Амурській області Росії зник приватний гелікоптер Robinson R44. На борту перебували пілот і двоє представників правоохоронних органів.
Попередньо, пілот втратив керування через погані метеоумови і борт обвалився за 14 кілометрів від місця вильоту. Про це пишуть росЗМІ.
Що відомо про зникнення гелікоптера Robinson?
За даними медіа, у гелікоптері перебували троє людей: пілот та дві жінки – одна – співробітниця Слідчого комітету, а інша – МВС. Вони прямували до села Амаранка Ромненського району Амурської області.
19 лютого поблизу того села на ділянці, де валять ліс, знайшли обезголовлене тіло, попередньо одного з працівників. Співробітниці правоохоронних органів вилетіли на місце події, щоб з'ясувати, чи це було вбивство чи нещасний випадок.
Однак до Амаранки вони так і не долетіли. Вертоліт припинив виходити на зв'язок ще за 130 кілометрів від цього населеного пункту.
Наразі як основні причини авіапригоди розглядаються технічна несправність і порушення правил пілотування.
Інші інциденти авіакатастроф у Росії
- Вранці 2 лютого в Орську розбився навчальний легкомоторний літак Diamond. Близько 10:40 він зник із радарів і впав у селищі Джанаталап. На борту були інструктор і двоє курсантів – усі загинули. Літак належав Санкт-Петербурзькому інституту цивільної авіації.
- 9 грудня в Іванівській області Росії розбився військовий літак Ан-22, на борту якого було 7 людей. Повітряне судно здійснювало плановий обліт після ремонту, уламки знайдено в Уводському водосховищі.
- У Нижньогородській області Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34, штурман загинув від отриманих травм після невдалого приземлення на дерево. За даними ЗМІ, літак Су-34 впав у лісі неподалік селища Велетьма міського округу Кулебаки, що приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслейка.