Ґендальф не у Львові, а у Лондоні: письменник Макс Беспалов спростував візит актора

1 травня 2022 , 22:51
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Максим Беспалов

Письменник Макс Беспалов спростував інформацію про візит актора Ієна Маккеллена у Львів. Зокрема фото, яке нібито про це свідчило, зроблене ще у 2021 році в Лондоні.

Відповідну інформацію повідомив сам письменник. Саме він зробив фото з актором, яке почали поширювати в мережі після візиту до Львова Анжеліни Джолі. 

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Актор, відомий за роллю Ґендальфа, не приїжджав до Львова

Люди кажуть, що на Вірменській!
– пожартував письменник. 

 Він також оприлюднив фейкові повідомлення з його фото, поширене в мережі. 


У мережі написали нібито актор у Львові / Скриншот


У мережі поширили неправдиву інформацію про візит актора в Україну / Скриншот 

 


Фото зроблене українським письменником у 2021 році / Скриншот


Письменник вкотре підтвердив, що фото зроблене у Лондоні / Скриншот

До речі, фейкову інформацію спочатку поширили у соціальних мережах, згодом її підхопили телеграм-канали та деякі сайти. Проте дані виявились неправдивими. 

Анжеліна Джолі ще перебуває на Львівщині

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Автор: Діана Квасневська