Ґендальф не у Львові, а у Лондоні: письменник Макс Беспалов спростував візит актора

Письменник Макс Беспалов спростував інформацію про візит актора Ієна Маккеллена у Львів. Зокрема фото, яке нібито про це свідчило, зроблене ще у 2021 році в Лондоні.

Відповідну інформацію повідомив сам письменник. Саме він зробив фото з актором, яке почали поширювати в мережі після візиту до Львова Анжеліни Джолі.

Зауважте Джолі ще в Україні: 1 травня вона завітала у Борислав на Львівщині

Актор, відомий за роллю Ґендальфа, не приїжджав до Львова

Люди кажуть, що на Вірменській!

– пожартував письменник.

Він також оприлюднив фейкові повідомлення з його фото, поширене в мережі.



У мережі написали нібито актор у Львові / Скриншот



У мережі поширили неправдиву інформацію про візит актора в Україну / Скриншот



Фото зроблене українським письменником у 2021 році / Скриншот



Письменник вкотре підтвердив, що фото зроблене у Лондоні / Скриншот

До речі, фейкову інформацію спочатку поширили у соціальних мережах, згодом її підхопили телеграм-канали та деякі сайти. Проте дані виявились неправдивими.

Анжеліна Джолі ще перебуває на Львівщині

30 квітня у мережі з'явилось відео, на якому Анжеліну Джолі помітили в одній з кав'ярень у Сихівському районі Львова.

Згодом зірка вирушила на залізничний вокзал, де зустріла там пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська, а також пообідала з переселенцями. На жаль, їй довелось з усіма іншими бігти в укриття, адже у місті була повітряна тривога.

Після цього актриса поспілкувалась з дітьми з Краматорська, волонтерами і відвідала школу-інтернат у Львові.

Станом на 1 травня акторка і далі була в Україні. Зокрема вона завітала в Борислав, а саме в навчально-реабілітаційний центр "Гармонія". Там вона поспілкувалася з вихованцями установи, а також із дітьми-переселенцями, які прибули в центр із тих регіонів, де тривали чи досі тривають активні бойові дії. Акторка та її команда прибули до дітей з подарунками.

Офіційний представник ООН Метт Солтмарш заявив, що візит знаменитої акторки Анджеліни Джолі на Захід України був її власною ініціативою. ООН до цієї поїздки не мав стосунку. Акторка вирішила приїхати до Львова, де перебуває чимало переселенців, та поспілкуватися з українцями віч-на-віч.

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