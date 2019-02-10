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      Гендерна рівність та здійснення мрій: львів'янка виборює право бути рятувальницею

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      Львів'янка Юлія Яригіна стала на крок ближче до омріяної професії пожежника. Проте спочатку у Державній службі з надзвичайних ситуацій їй відмовили, мовляв, жінкам не можна гасити пожежі. Але вона не здавалася і довела, що все ж таки може бути рятувальницею.

      33-річна Юлія Яригіна чотири роки тому переїхала до Львова з Краматорська. Наразі вона працює продавчинею в інтернет-магазині, але мріє про іншу роботу.

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      Стати рятівницею Юлія захотіла після реклами у соцмережі, проте одразу ж отримала відмову. У ДСНС пояснили, що не можуть взяти її на роботу, адже працевлаштування жінок на посаду пожежного рятувальника забороняється наказом Міністерства охорони здоров'я від 29 грудня 1993 року.

      Втім, цю заборону МОЗ скасувало ще два роки тому. Коли Юлія вказала на це рятувальникам – вони визнали помилку і запросили на співбесіду, де вибачилися перед жінкою. 

      Психолог відділу психологічного забезпечення ДСНС Дмитро Шевелєв пояснив, що спершу необхідно пройти психологічний тест, який допомагає зрозуміти якою є людина. Також ретельно вивчають рівень інтелектуальних здібностей, слухомовної пам'яті та схильність до ризику. 

      Юлія разом з іншими майбутніми рятувальниками складає тести
      Юлія разом з іншими майбутніми рятувальниками складає тести

      На Львівщині у Службі з надзвичайних ситуацій працює 12% жінок, але жодної на посаді рятувальниці. Керівник відділу психологічного забезпечення ДСНС Юрій Бішко зазначив, що ще не було випадків, коли на цю посаду претендувала жінка.

      Те, що жінкам під силу гасити пожежі доводить Анастасія Клочко, яка вже три місяці працює у пожежній частині в Черкасах. Вона легко розгортає десятикілограмові пожежні рукави, виламує двері та ріже метал гідравлічним ножицями.

      Рятувальниця з Черкас Анастасія Клочко
      Рятувальниця з Черкас Анастасія Клочко

      Юлія теж сподівається повторити успіх Анастасії та стати пожежницею. Попереду в неї проходження медкомісії та нормативи з фізпідготовки. Жінку дуже підтримують її друзі та рідні.

      Бажання бути на рівні з чоловіками – це не примха і не вигадка. Жінки-рятувальниці у всьому світі публікують відео, в яких розповідають про свою роботу і тим самим підтримують маленьку Есмі з Британії.

      Есмі мріє стати рятувальницею
      Есмі мріє стати рятувальницею

      Нещодавно мати оприлюднила у мережі відео, де чотирирічна донька засмутилась, що її мрія може ніколи не здійснитися, бо вона переживає, що жінок серед рятувальників немає. Проте жінки доводять протилежне, і навіть запустили флешмоб на підтримку мрії маленької британки.

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      Теги: Новини України Новини Львова ДСНС Великобританія Гендерна рівність Міністерство охорони здоров’я Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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