Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський захворів на коронавірус після повернення з-за кордону. Про позитивний результат тесту на COVID-19 він повідомив 10 жовтня.

Наразі Смілянський почуває себе нормально та дотримується рекомендацій лікарів. Про це гендиректор Укрпошти повідомив на сторінці у фейсбуці.

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Тепер я теж у статистиці пацієнтів з COVID-19. У мене є COVID, але я його поб'ю. У нас багато планів на майбутнє і навіть коронавірус їх не зупинить,

– заявив Смілянський.

Після прибуття з-за кордону він про всяк випадок пішов на самоізоляцію. Поки результат тесту на коронавірус не покаже негативний результат, Смілянський планує працювати дистанційно.



Ігор Смілянський захворів на коронавірус / Фото зі сторінки у Фейсбуці Смілянського