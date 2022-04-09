Генерали намагаються пояснити Путіну, що до 9 травня втратять боєздатність армії, – експерт

Кремль придумав нову дату "перемоги" для своїх громадян – 9 травня. Натомість російські генерали намагаються переконати Путіна, що до цього часу вони можуть втратити боєздатність армії РФ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, генерали до 9 травня вийдуть на результат того, що не переможуть у війні, а втратять боєздатність своєї армії.

Вже роздаються листівки в деяких кабінет генерального штабу ЗС Росії. Вони намагаються довести до Володимира Путіна, що можуть до 9 травня втратити всю боєздатну частину армії Росії,

– розповів Олег Жданов.

На думку військового експерта, є ймовірність, що Росія не піде на другу хвилю наступу на Донбасі, якщо вони усвідомлять реальну загрозу втрати боєздатності частини армії.

"Але це несе загрозу для нас. Якщо вони втягнуть нас у переговорний процес, то ми можемо залишитися на тих позиціях, на яких зупиниться активна фаза бойових дій", – впевнений Олег Жданов.

Він наголошує, що не варто переходити до переговорів без воєнного розгрому на полі бою і без звільнення наших територій воєнним шляхом або шляхом вимоги до РФ вивести всі війська, інакше ми програємо.

До слова, американська розвідка вважає, що Росія переглянула свою стратегію війни, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

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