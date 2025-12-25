В одному з районів Києва загорівся генератор, вогонь перекинувся на житловий будинок
- У Києві виникло загорання генератора.
- Вогонь перекинувся на фасад житлового будинку.
У Святошинському районі Києва загорівся генератор. Вогонь перекинувся на житловий будинок
Згодом загоряння ліквідували. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Що відомо про загоряння генератора у Києві?
Зранку 25 грудня, а саме о 07:44, до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському.
Виникло загоряння генератора з розповсюдженням на фасад житлового будинку,
– йдеться в повідомленні.
Вже близько 8 години ранку пожежу ліквідували. Займання було на площі 5 квадратних метрів. За даними рятувальників, жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме поліція.
Інші випадки
Ввечері 16 грудня у Подільському районі Києва спалахнула пожежа у закинутій будівлі. Рятувальникам вдалось ліквідувати займання.
Посеред дня 20 грудня у столиці, на вулиці Анни Ахматової, спалахнула пожежа. Займання сталося в закладі громадського харчування. Загоряння ліквідували о 13:15 на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв чи постраждалих.