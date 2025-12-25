В одному з районів Києва загорівся генератор, вогонь перекинувся на житловий будинок

У Святошинському районі Києва загорівся генератор. Вогонь перекинувся на житловий будинок

Згодом загоряння ліквідували. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про загоряння генератора у Києві?

Зранку 25 грудня, а саме о 07:44, до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському.

Виникло загоряння генератора з розповсюдженням на фасад житлового будинку,

– йдеться в повідомленні.

Вже близько 8 години ранку пожежу ліквідували. Займання було на площі 5 квадратних метрів. За даними рятувальників, жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме поліція.

