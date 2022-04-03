"Гени європейців" і Пєсков: російські заяви вже межують з нацизмом

Щодня лунають неадекватні заяви російських пропагандистів. Нещодавно Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив антилюдську заяву.

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко 3 квітня. Він зазначив, що Пєсков дав велике інтерв'ю, де дозволив собі деякі заяви. Одна з них шокує.

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"Це черговий прояв антилюдської політики Росії. Він заявив, що Європа накладає санкції, бо "в європейців є особливий ген, що заважає їм взаємовигідно співпрацювати з Росією, але в цих умовах можна одне до одного звикнути", – розповів Лещенко.

Часи концтаборів

За словами журналіста, насправді мова йде про генну дискримінацію. Це навіть визначено в законодавствах деяких країн. Йдеться про порушення прав і дискримінацію певних осіб через їхню відмінність на генному рівні.

Не вперше Росія жонглює такою термінологією як гени, етнічне походження. Це відсилає нас до часів нацизму й концтаборів,

– заявив Лещенко.

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