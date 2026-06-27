Не витримав навантаження: на Генічеському мосту утворилася величезна діра

Ефективні удари українських військових по логістичних артеріях росіян не могли не залишитися непоміченими. З'явилася інформація про частковий обвал Генічеського мосту.

Світлини наслідків поширюють у мережі.

Дивіться також Крим уночі атакували БпЛА: вибухи пролунали у Севастополі, Феодосії та Євпаторії

Яка ситуація з Генічеським мостом?

Днями Сили оборони звітували про успішне ураження переправи ударними дронами. Утім, це, вочевидь, не зупинило водіїв від спроб проїхати мостом.

Судячи з фото, автівка намагалася подолати переправу, однак міст не витримав навантаження. Так, просто посеред мосту утворилася величезна діра, куди й провалився автомобіль.



Провалля на Генічеському мосту / Фото Supernova+

Важливо! Міст був ключовою транспортно-логістичною переправою, що з'єднувала материкову частину Херсонщини з Арабатською стрілкою та Кримом. Росіяни використовували його для переміщення особового складу, військової техніки, боєприпасів та пального.

Неспокійно окупантам і через ймовірні загрози для Кримського мосту. Сергій Стерненко заявив, що поромні переправи, які раніше також залучалися для логістичних цілей, були знищені або серйозно пошкоджені українськими силами, а нові пороми стануть легкою ціллю.

Він додав, що росіяни також могли б використовувати кораблі Чорноморського флоту, однак побоюються виводити їх із Новоросійська. Повітряна логістика, на його думку, також суттєво обмежена, оскільки Крим перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. Новий удар по Кримському мосту, за словами Стерненка, може ще більше ускладнити логістику окупантів.

До речі, за даними Telegraph, саме Кримський півострів лишається одним із ключових факторів у війні. Так, останні події свідчать про те, що це поступово ускладнює позиції Володимира Путіна.