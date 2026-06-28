Польща може забрати за борги будівлю колишнього генконсульства Росії у Гданську

Генпрокуратура Польщі подала позов для того, щоб націоналізувати будівлю колишнього генерального консульства Росії в Гданську, яке закрилося ще у грудні 2025 року.

Про це повідомили в Fakt.

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Чому Польща може забрати будівлю?

У виданні заявили, що попри закриття російського генерального консульства в Гданську, конфлікт навколо будівлі залишається невирішеним.

Рішення про відкликання дозволу на роботу установи в листопаді 2025 року оголосив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у відповідь на диверсійні дії, спрямовані проти польської залізничної інфраструктури.

Російська сторона стверджує, що нерухомість є її власністю, тоді як польська влада стверджує, що вона належить Державному казначейству,

– зазначили у виданні.

Наразі Генеральна прокуратура Республіки Польща проводить заходи щодо повного звільнення консульства у Гданську.

Що ще відомо про російське консульство у Польщі?

Росіяни ще у 2025 році відмовлялися залишити будівлю консульства в Гданську, вважаючи її своєю власністю, попри те, що згідно з польськими реєстрами вона належить Державному казначейству Польщі.

Місто Гданськ минулого року спланувало вжити правових заходів, а у разі відмови Росії передати об'єкт, звернутися до Генпрокуратури, щоб звільнити майно через суд.

За оцінками прокуратури, заборгованість окупантів за період з 2013 по 2023 рік становить близько 5,5 мільйона злотих, а з урахуванням відсотків ще майже три мільйони.