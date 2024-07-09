Геннадій Боголюбов виїхав з країни із дотриманням всіх норм та законів, – пресслужба
Джерело:УНІАН
Геннадій Боголюбов виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.
Про це повідомили у пресслужбі Геннадія Боголюбова. –
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Як зазначається у повідомленні, правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує трьох і більше неповнолітніх дітей.
Також у пресслужбі зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову. Від самого початку повномасштабної війни бізнесмен залишався в Україні. За цей час він декілька разів перетинав кордон на законних підставах.
Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм,
– наголосили у пресслужбі бізнесмена.